Universitario vs Sport Boys EN VIVO ONLINE por el Torneo Clausura vía Gol Perú

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del Estadio Nacional de Lima no te pierdas el minuto a minuto del encuentro entre Universitario de Deportes vs Sport Boys por la décima jornada del Torneo Clausura, la cual tendrá lugar este sábado 27 de octubre a las 8.00 pm (hora peruana), el cotejo se transmitirá por la señal de Gol Perú.

Universitario y Sport Boys llegan a la décima fecha del Torneo Clausura en momentos muy diversos; por su parte, los rosados están llevando a cabo una campaña bastante irregular dejando pasar puntos importantes; los cremas, por el contrario, vienen atravesando un buen momento con cuatro victorias consecutivas, algo que no le ha pasado a la ‘U’ en lo que va de la temporada 2018.

En cuanto a la tabla del Torneo Clausura, Sport Boys anda por el puesto 11 sumando 11 puntos, en tanto que Universitario va cuarto acumulando 16 unidades. En lo que se refiere a la tabla del acumulado, la irregular campaña de los chalacos los tiene con 43 rozando la zona de descenso donde, de momento, se encuentran Sport Rosario (41) y Comerciantes Unidos (31).

Universitario vs Sport Boys | Alineaciones

Universitario de Deportes: por confirmar

Sport Boys: por confirmar

Universitario vs Sport Boys | La Previa

Universitario lleva cuatro triunfos consecutivos | Foto: Universitario/facebook

La buena racha que ha experimentado Universitario con cuatro triunfos seguidos que les ha hecho posible alejarse, al menos por el momento, de la zona de descenso, 12 puntos valiosos que les han permitido conseguir un total de 47 unidades y con ello la décima posición en el acumulado.

Un triunfo sobre Sport Boys este sábado en el Nacional le daría a la ‘U’ 50 puntos en el acumulado y, prácticamente, estaría solucionando su problema de irse a la baja, sin embargo, ya es conocido que contra los cremas los chalacos tienen una motivación adicional para afrontar los partidos.

En tienda de Universitario ya se conoció la convocatoria para enfrentar a Sport Boys y la sorpresa ha sido la ausencia de Arquímedes Figuera y Alberto Quintero por lesiones. Dos bajas de mucha consideración en el armado que realiza el técnico Nicolás Córdova. Se presume que el preparador prefiere guardar a estos jugadores para el partido del martes 30 contra Sporting Cristal en el Estadio Monumental.

Sport Boys siempre juega con una motivación adicional ante los cremas | Foto: Sport Boys/facebook

Para calentar la temperatura en los días previos a este encuentro con mucha historia, los porteros de Sport Boys, Fernando Martinuzzi y Daniel Ferreyra comentaron lo siguiente: “Sport Boys no necesita de Universitario, ellos no llegan bien y nosotros llenamos estadios”, esto a raíz que algunos hinchas de Universitario que decidieron no asistir al Nacional (en cuyo partido Boys será local) bajo la premisa de “no llenarle los bolsillos a otros clubes”.

Por otro lado, ya se conocía la terna arbitral que dirigirá al Sport Boys vs Universitario, la cual estaría encabezada por Miguel Santivañez. Sin embargo, el réferi fue elegido por la Conmebol para dirigir el Atlético Paranaense vs Bahía por los cuartos de final de la Copa Sudamericana como cuarto árbitro. Lo acompañan además los peruanos Diego Haro como árbitro principal, junto a los asistentes Jonny Bossio y Coty Carrera.

Ahora, el hombre que impartirá justicia en el Sport Boys vs Universitario de Deportes será Kevin Ortega junto a los asistentes Stephen Atoche (FIFA) y José Tipian.