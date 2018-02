Universitario vs Alianza Lima: medidas de seguridad para clásico del fútbol peruano

Este domingo 25 de febrero del 2018 (6:15 p.m.) en el estadio Monumental se desarrollará el primer clásico del fútbol peruano del año, partido perteneciente a la cuarta fecha del Torneo de Verano, duelo entre las escuadras de Universitario vs Alianza Lima. A través de una conferencia de prensa en el Salón VIP del estadio Nacional, se presentaron las respectivas medidas para este trascendental encuentro.

En esta ceremonia estuvieron presentes José García Blanco, Director de Gobierno Interior, Leoncio Flores, Director de Seguridad Deportiva del Instituto Peruano del Deporte (IPD), el alcalde de la Municipalidad de Ate, Oscar Benavides, el vicepresidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP), Héctor Ordóñez, el administrador de Universitario de Deportes, Carlos Moreno, el gerente deportivo de Alianza Lima, Gustavo Zevallos, y el presidente del IPD, Oscar Fernández.

Se ha previsto que para el día del partido los efectivos policiales lleguen desde las 13 horas y que se abran las puertas al público a las 15 horas. Según el club local (Universitario de Deportes) se espera un marco de 59 mil hinchas (solo del equipo local) por lo que es un espectáculo deportivo considerado de alto riesgo. Estarán presentes cinco fiscales, uno por tribuna y un coordinador. Habrá dos ambulancias de tipo 2 y dos de tipo 3. Además, apoyarán 300 agentes de serenazgo de la Municipalidad de Ate Vitarte.

El presidente del IPD, Oscar Fernández, no dudo en instar al público a respetar las normas del buen hincha y a esperar que el domingo se desarrolle una fiesta del deporte y del fútbol, como siempre ha debido ser.

“Los mejores éxitos tanto a Universitario como a Alianza Lima para este domingo. El fútbol es un deporte que nos apasiona, el que más nos apasiona, seguramente, por eso mismo debemos respetarnos como hinchas, protegernos y cumplir el reglamento. No a la violencia, no a la discriminación y no al racismo”, manifestó el presidente del IPD en el marco de esta conferencia.