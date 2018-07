Universitario sobre contratar jugadores: “No hay indicio que nos levanten la sanción”

En las últimas horas, ha circulado la información que Universitario de Deportes estaría próximo a recibir el levantamiento de la sanción que le impedía contratar jugadores para esta temporada. Ante esto, el Gerente de Comunicaciones de los Ate, Carlos Univazo, ha salido manifestado que no se trata sino de “rumores”.

En declaraciones a Radio Ovación, Univazo manifestó: “Para nosotros solo es un rumor, no ha llegado ni un indicio, ni la más mínima señal, ni un mail ni llamada. Solo rumores que recoge a través del periodismo. Dadas las cosas como están y si verdaderamente tuviera asidero, no se me ocurría decir que sí, sería una torpeza. Es una sanción injusta y adelantarnos a una nueva posible sentencia sería entorpocerla”.

Sin embargo, en el escenario de un posible levantamiento de la sanción impuesta por la Comisión de Licencias de la FPF, Univazo indicó que el presupuesto de Universitario es limitado, por lo que no estarían en condiciones de realizar grandes fichajes: “Está la posibilidad de contratar sin salirnos del presupuesto. A inicio del año presentamos uno, se tuvo algunos alivios como la salida de Troglio que nos permite tener un saldo y contratar al menos un par de jugadores. Para nadie es un secreto que necesitamos un ‘9’ y uno en la zona defensiva”.

Acto seguido, Univazo analizó la derrota de 2-1 de Universitario contra Sport Huancayo el último sábado por la fecha 7 del Torneo Apertura, partido que también destacó por ser el debut como entrenador de los cremas del chileno Nicolás Córdova: “Era un resultado entendible, si hacemos memoria Huancayo solo perdió dos veces de local en el año, es animador con un plantel completo. Nosotros tenemos las dificultades que todo el mundo conoce, estados maniatados, en el marco de una realidad futbolística con equipos que deben 2 o 3 meses o con doble contrato y un club por demorarse en pagar impuestos puede ser castigado con tal magnitud”.

Finalmente, ratificó la confianza que la directiva crema tiene por el trabajo de Nicolás Córdova: “Tenemos un comando técnico en el que confiamos, jugadores que confiamos. Le pido al hincha que vaya al estadio”.