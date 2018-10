Universitario: “Si la ‘U’ sigue jugando así van a perder la categoría”

Germán Leguía es un nombre que ha marcado época en Universitario y no se ha quedado callado ante la difícil situación que atraviesan los cremas, los cuales, de mantener las cosas como están, podrían probar el trago amargo que significaría perder la categoría y descender a la Segunda División del fútbol peruano.

En declaraciones vertidas a Radio Ovación, Leguía apuntó sus críticas a las razones por las cuales la dirigencia de Universitario decidió apostar por el chileno Nicolás Córdova como entrenador: “Hay que investigar por qué apostaron por Córdova. Yo estaba en contra de Troglio porque creo que malogró mucho la ‘U’ y hemos llegado a esta situación por su culpa. No sé quién los ha escogido, Córdova es una buena persona pero al igual que Troglio no tiene fútbol. Si la ‘U’ sigue jugando así e inventando, va a perder la categoría”.

Asimismo, Germán Leguía tuvo palabras muy duras por el planteamiento que Nicolás Córdova hizo en el partido ante Ayacucho FC: “El mejor jugador de Ayacucho era el puntero izquierdo y lo pones a Nuñez a marcar ahí? Un poco más y pone un cartel que dice ‘pase aquí sin pagar peaje’. Encima, en el segundo tiempo mete a Vargas de defensa cuando sabes que te van a contragolpear”.

En ese sentido, Leguía señaló el problema de peso de Juan Manuel Vargas y el por qué Córdova no habría hecho mucho para solucionar dicha situación: “Ahora, lo que pase con Juan es cosa del entrenador. Si tú ves que un jugador no está en su peso, lo mandas a trabajar y no lo pones hasta que lo esté”.