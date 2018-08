Universitario se pronunció sobre el posible fichaje de Diego Mayora

El administrador de Universitario, Carlos Moreno, conversó con Radio Ovación para expresar su desconcierto luego de enterarse de un supuesto interés por parte de la institución por hacerse con los servicios del atacante Diego Mayora.

“Lo de Mayora a mi también me sorprendió porque nadie me había informado que había hablado con el jugador, no se había conversado de esa posibilidad con el técnico”.

Sobre la contratación de un futbolista antes del cierre de pases, el directivo de Universitario indicó que en los próximos días se estará anunciando la llegada de un refuerzo para luchar por el Torneo Clausura.

“La próxima semana deberíamos tener ya algún acuerdo cerrado, tomando en cuenta que el libro de pases solo está abierto hasta fines de este mes. El comando técnico sabe que nuestro presupuesto tampoco es que sea muy alto. No vamos a ser irresponsables y gastar más dinero del que podemos”.

Cabe resaltar que Diego Mayora es actual jugador de Unión Comercio, pero que no cuenta con minutos.