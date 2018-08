Universitario se manifiesta sobre los que serán sus nuevos fichajes

Luego que Universitario de Deportes quedara habilitado para contratar refuerzos en lo que queda del mercado de fichajes, mucho se ha especulado sobre los jugadores que interesan al elenco que hoy dirige el técnico Nicolás Córdova ante esto, la dirigencia crema ha sacado un comunicado donde ha aclarado ciertos puntos sobre lo que serán sus próximos fichajes.

En un comunicado en su página web oficial, Universitario detalla lo siguiente: “Universitario de Deportes ha implementado procesos en todas sus áreas, entre las cuales está la Deportiva; por lo tanto, la contratación de cualquier jugador de fútbol, en la parte estrictamente técnico-deportiva, deberá contar con la aprobación previa del Director Técnico y el visto de la Secretaría Técnica que evaluará a cualquier candidato, sosteniéndose para ello en cuadros estadísticos de empresas nacionales e internacionales y demás métodos que exijan los estándares internacionales. A ello, se deberá sumar la necesaria evaluación médica por la que tiene que pasar cualquier candidato”.

Asimismo, el “comunicado “:http://universitario.pe/noticias/comunicado/comunicado-a-los-hinchas-y-opinion-publica-3continúa con: “Una vez verificados los procesos del punto anterior, la Administración del Club recién estará en posibilidad de suscribir cualquier contrato, debiendo a la vez contar con la aprobación previa del Comité respectivo. Este último proceso, garantizará que el Club realice contrataciones sin alterar o perjudicar la economía de nuestra institución, respetando el presupuesto que está aprobado por OCEF y la Junta de Acreedores”.

Finalmente, en el extracto final el comunicado de Universitario de Deportes insiste en que su proceso de contratación de nuevos jugadores corresponderá a un análisis y no a influencias de terceros: “En atención a lo indicado dejamos constancia, que, Universitario de Deportes no contratará bajo la influencia de ninguna persona o empresa de representación de jugadores, sino que lo hará observando estrictamente procedimientos, los cuales se han implementado por la actual gestión, para cualquier tipo de servicio que necesite nuestra institución. El propósito es contratar lo mejor al menor costo para la institución”.

Vale recordar que desde que se levantó la sanción a Universitario y se les habilitó para contratar jugadores han sonado nombres como los de Pablo Lavandeira, Diego Mayora, Juan Diego Gutiérrez e, incluso, el ex Alianza Lima, el uruguayo Luis Aguiar. Sin embargo, desde las oficinas de Ate no han dado luces ni confirmado ninguno de estos nombres, por lo que no hay nada claro en cuanto a los nuevos refuerzos que llegarán a la ‘U’ para intentar reflotar a los cremas a partir del Torneo Clausura.

Lo cierto es que Universitario ha ido mostrando un juego mucho más compacto desde el arribo de Nicolás Córdova al banquillo técnico y ha sumado más victorias, en menos tiempo, de lo que consiguieron en esta temporada los exentrenadores Pedro Troglio y Javier Chirinos.