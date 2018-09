Universitario repudia "actos de discriminación" contra Arquímedes Figuera

Universitario repudió los “actos de discriminación” que sufrió el venezolano Arquímedes Figuera tras ser expulsado en el partido contra Melgar, donde cayeron por 2-1 en el inicio del Torneo Clausura.

“Nos solidarizamos profundamente con el futbolista y con todas las personas que a diario sufren agresiones a través de estas conductas deleznables”, señaló la ‘U’ en sus redes sociales.

Agregó que se deben “desterrar para siempre” de los estadios “los insultos, expresiones y/o cantos de carácter xenófobo”.

El mensaje estuvo acompañado por una fotografía del centrocampista con la camiseta de Universitario y la bandera de Venezuela, además de la frase “Fuerza Camuro”.

El venezolano denunció este fin de semana, en un mensaje publicado en Instagram, que fue víctima de insultos xenofóbicos y dijo que siente orgulloso de su nacionalidad.

“No me avergüenzo de ser venezolano. Me siento orgulloso de dónde vengo y si tengo que vender arepas, como me dicen en los insultos, lo hago”, destacó Arquímedes Figuera, que acompañó su mensaje con una bandera de su país y luego puso su cuenta en privado.

Así respalda Universitario a Arquímedes Figuera