Universitario: Quintero y su posible regreso con la crema ante Melgar

Una de las piezas más importantes con que cuenta Universitario de Deportes es el atacante panameño Alberto Quintero, quien se encuentra en la fase final de su recuperación y estaría listo para volver a jugar por la ‘U’ en el Torneo Clausura de la mano del preparador Nicolás Córdova.

En declaraciones vertidas para Gol Perú, Alberto Quintero contestó lo siguiente sobre los entrenamientos que viene realizando en Campo Mar U: “Todavía no estoy entrenando de lleno con el equipo, ya estoy haciendo trabajos más fuertes, no hay dolor, el jueves me haré una placa y esperemos que todo esté bien. Lo más probable es que pueda reaparecer ante Melgar”.

Hay que recordar que Alberto Quintero se lesionó en un amistoso internacional de preparación de la Selección de Panamá previo al Mundial Rusia 2018. Al respecto, el volante expresó: “Fue una situación difícil para mí porque me perdí el Mundial y por la situación del club me gustaría recuperarme lo antes posible para ayudar a mis compañeros”.

Asimismo, agregó sobre la complicada situación que vive Universitario en la tabla de posiciones del acumulado del Descentralizado 2018: “Estamos peleando el descenso, un equipo tran grande como la ‘U’ no merece estar ahí pero es la realidad y los jugadores somos los responsables de sacar a la ‘U’ de la zona en la que se encuentra”.

En ese sentido, Alberto Quintero se mostró preocupado y frustrado por ver que, en muchas ocasiones, Universitario jugaba de la mejor manera pero las victorias no acompañaban: “Es triste ver la frustración de mis compañeros que lo han dado todo y a veces no se dan los resultados. Es triste pero soy positivo y vamos a salir de esta situación porque tenemos buenos jugadores. Si se pueden fichar jugadores nos va a venir bien”.