Universitario pide de manera oficial puntos en mesa ante Deportivo Municipal

Lo que se venía especulando desde el fin de semana, se confirmó. Universitario de Deportes presentó este lunes un reclamo oficial ante la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional un reclamo para pedir los puntos del partido que no se pudo jugar ante Deportivo Municipal.

Como se recuerda, ‘cremas’ y ‘ediles’ se iban a ver las caras el sábado pásado en el estadio Nacional; sin embargo, el IPD negó el alquiler del recinto deportivo pese a que ya había un convenio con Municipal. Resulta que la Selección Peruana tiene la exclusividad para su uso y se quiere que la cancha llegue en óptimas condiciones para el Perú vs Colombia.

El partido no se pudo jugar y Universitario alegó que no existe ‘hecho fortuito’ ni ‘fuerza mayor’, casos que figuran en el reglamento para que un partido sea reprogramado.

Al respecto, el gerente de comunicaciones de Universitario Juan Carlos Ortecho dialogó en radio Ovación y dijo lo siguiente:

“Se define en bases como hecho fortuito, cualquier razón que responda a fenómenos de la naturaleza, lluvias, huaicos, temporales, etcétera. Y ‘fuerza mayor’ a alguna situación propiciada por la mano del hombre, como podría ser una huelga, por ejemplo. En este caso, es un tema de negligencia porque está demostrado y tenemos los documentos, que el IPD reportó al club Municipal el día 13 que tomara sus precauciones porque el recinto podría no ser entregado para el encuentro por el tema selección.”

“Municipal en vez de tomar acciones preventivas, simplemente se cerró y contestó el oficio diciendo que no podía ser, que la cancha no se iba a dañar, y que querían jugar allí de todas maneras. Es más, nosotros les ofrecimos el Monumental dos días antes del partido y nos dijeron que no. Luego quisieron ir al Callao pero se dieron con que ONAGI cerraba a las cinco y todos ya estaban en sus casas el viernes, por lo que el partiodo quedó sin escenario”, puntualizó Juan Carlos Ortecho