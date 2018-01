Universitario: Pedro Troglio reconoce que será un año difícil para el club crema

Universitario de Deportes inició la pre temporada en Campo Mar U bajo la conducción del técnico argentino Pedro Troglio, quien tiene como objetivo primario el partido en la Noche Crema contra Independiente de Medellín y el debut en la Copa Libertadores ante Oriente Petrolero.

Ante la imposibilidad de fichar nuevos jugadores, con bajas importantes como las de Alexi Gómez, Carlos Cáceda, Luis Tejada, Alberto Rodríguez y otros elementos a los que el club crema decidió no renovarles contrato, el entrenador merengue tuvo que recurrir a las canteras: “Estamos arrancando con 15 chicos promovidos de las formativas. Va a ser un año duro y difícil para un equipo jugar la Copa Libertadores, el Mundial y soportar lo que nos han hecho, pero debemos seguir adelante”.

Asimismo, destacó que situaciones como las que viene pasando Universitario no solo afectan al club sino al fútbol local: “Es la primera vez que me pasa algo así. No se puede ser tan agresivo con un equipo, la quita de puntos, no poder contratar jugadores; creo que es perjudicial para el fútbol peruano”.

Por otro lado, pidió a la hinchada que tenga paciencia con los nuevos elementos: “Los chicos han hecho un buen papel en las formativas, pero jugar en la profesional es distinto por la presión y la responsabilidad. Tenemos que hacerlos crecer en lo profesional; por eso, pido a nuestra gente que tenga mesura con ellos” y agregó: “Tengo muchas esperanzas porque los golpes te sacan adelante, vamos a estar unidos y pelear, no podemos prometer nada, salvo trabajar para ganar los partidos que nos toquen”.

Finalmente, se mostró aliviado con las renovaciones encaminadas de Alberto Quintero y Arquímedes Figuera: _“El club ha dicho que está en vísperas de concretarse, lo que sería agradable teniendo en cuenta que hemos perdido jugadores muy importantes”.

Universitario de Deportes concentrará en Campo Mar U hasta este sábado, para retomar los entrenamientos el lunes 8, tiempo en el cual se pondrán a punto para la Noche Crema del miércoles 17 en el Estadio Monumental; mientras que el lunes 22 tendrá lugar el partido de ida contra Oriente Petrolero en Santa Cruz, Bolivia y el viernes 26 el encuentro de vuelta en Lima por la Fase 1 de la Copa Libertadores.