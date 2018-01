Universitario: Leao Butrón y su respaldo Raúl Fernández

Universitario de Deportes fue eliminado de Copa Libertadores, básicamente, por un error cometido por Raúl Fernández lo que le valió muchas críticas de todos lados; pero también ha recibido el apoyo de muchos hinchas, compañeros de vestuario, e incluso rivales. De estos últimos, destaca Leao Butrón, quien expresó que a pesar de la falla cometida Fernández continúa siendo un “gran arquero”.

“A Raúl le ha pasado lo que le puede suceder a cualquier arquero del mundo y a cualquier jugador. Acordémonos que Oliver Kahn, como mejor arquero del mundo, falló en la final de 2002”, declaró Butrón en entrevista a Gol Perú.

Asimismo, el capitán aliancista fue claro en destacar las razones por las cuales vino el cargamontón con su similar de Universitario: “Lo que pasa es que lo que se había logrado con los chicos de la U ilusionaba a toda su gente, es lo lógico. Habían jugado muy bien, pero creo que le ha pasado un error como a cualquiera”.

Sin embargo y a pesar de la falla que le costó seguir en carrera en la Copa Libertadores, Butrón destacó que ello no lo convierte en un mal portero: “Por tapar un penal o meter runa volada no eres mejor arquero, pero por cometer un error, que nos pasa a todos nosotros, no dejas de ser un gran arquero” y agregó: “Considero que sigue siendo el mismo arquero de siempre, un buen arquero, y espero que se recupere pronto como nos pasa a todos nosotros que sufrimos bastante cuando sucede esto”.