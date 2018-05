Universitario: Javier Chirinos promete dirigir a la “U” con responsabilidad

Tras la salida de Pedro Troglio al mando de la dirección técnica de Universitario de Deportes, el club crema designó a Javier Chirinos como reemplazante del argentino. En sus primeras declaraciones como nuevo preparador de los de Ate, Chirinos destacó asumir el reto de dirigir a la “U” con responsabilidad.

En declaraciones vertidas a RPP, Chirinos se presentó de la siguiente manera: “Vinculado a la ‘U’ tantos años con diferentes responsabilidades, no solo en menores, también reservas y de forma interina; así que más que ganas, hay un desafío grande de asumir en un equipo de tanta historia como Universitario”.

Chirinos, quien ganara la Copa Libertadores sub 20 de 2011 y se ha desempeñado conduciendo la reserva de Universitario, agregó: “La ‘U’ necesita un entrenador y me están dando la gran responsabilidad, pero lógicamente uno quiere aprovechar las oportunidades y este es un gran desafío para mí y lo asumo con la responsabilidad del caso”.

Asimismo, vale destacar que por la dirección de Javier Chirinos han pasado un sin número de juveniles por la reserva crema, por lo que no solo los conoce, sino que cuenta con experiencia en el manejo de jóvenes en ascenso: “Conocer a los jugadores me da cierta ventaja, pero no una certeza que eso pueda hacerme ganar los partidos. Va a depender del trabajo que planteemos y lo que asimilen los jugadores como fuerza colectiva. Intentaremos hacer lo mejor posible, llegar al jugador de Universitario, sabemos de su capacidad, por algo están en la U y va a ser un compromiso interesante”.

Finalmente, sobre la situación en la que se encuentra Universitario en la tabla de colocaciones del torneo local y ya mirando al Apertura, Javier Chirinos dijo: “Universitario está en una posición incómoda, pero hay que mirar con optimismo el reinicio del Apertura”.