Universitario: Javier Chirinos asegura que su continuidad dependerá de los resultados

En dos fechas que lleva el Torneo Apertura, Universitario de Deportes sigue fallando en un punto, en la definición, y en su falta de poder sumar de a 3 puntos. Lo cierto es que mucho tiene que ver la mano del técnico, y precisamente Javier Chirinos ha declarado que, si continuará o no en el elenco merengue dependerá, únicamente, de los resultados favorables.

Sobre la situación del cuadro crema y las ausencias de jugadores como Aldo Corzo y Alberto Quintero con sus respectivas selecciones nacionales, Chirinos comentó: “Se nos han ido varios jugadores a la selección de Perú y Panamá y por ello ahora tenemos que echar mano a otros jugadores del plantel que también están comprometidos a salir de esta situación. Pero, la única manera de revertir esto es consiguiendo buenos resultados para darle alegrías a la hinchada e institución”.

Sin embargo, el preparador de Universitario señaló que en determinado momento el arduo entrenamiento termina dando sus frutos: “Un equipo que se prepara semana a semana tiene que conseguir triunfos. Estamos yendo con calma en los partidos que estamos enfrentando”.

Por otro lado, Javier Chirinos no dejó pasar la ocasión para responder las preguntas sobre su futuro en el banquillo de Universitario: “Las circunstancias me llevaron a tomar las riendas del equipo y agradezco a quienes me dieron la posibilidad. A través de los resultados deportivos creo que estará la clave para saber si continúo o no. Ya he dirigido dos partidos y me quedan dos. Depende de lo que resulte todo. Siempre me dan momentos muy complicados, ya este es el cuarto interinato y debo asumirlo con responsabilidad”.