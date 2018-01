Universitario: directivo mira con entusiasmo desempeño del equipo en 2018

Universitario de Deportes se prepara para asumir compromisos como la Copa Libertadores, el Descentralizado 2018 y la Noche Crema, Con un equipo joven, hay mucha expectativa en relación a la buena respuesta que estos nuevos elementos vienen dando en cada entrenamiento de la pretemporada dirigida por Pedro Troglio.

En entrevista concedida a Hora Punta de Radio Ovación, el gerente general del club crema, Juan Carlos Ortecho, se ha mostrado optimista sobre la participación de la U este 2018: “Si bien sobre el final del año pasado teníamos algunas preocupaciones, esto no es fácil, nos viene un año complicado, no solo por no poder contratar, sino porque tenemos un presupuesto más ajustado. Pero después de los primeros días de pretemporada podemos mirar con más entusiasmo. Los chicos que Troglio ha llamado han respondido de gran manera”.

Por otro lado, destacó las dificultades que aquejan a la institución merengue: “Ha habido un problema en los últimos años y es que Universitario no ha podido exportar jugadores. Luego de las salidas de Polo, Flores y Ruidíaz no hubo más y ese es un factor que cambia la economía del club” y agregó: “Pudimos renovarles a algunos jugadores y no se ha hecho por esta nueva disciplina financiera que estamos implementando este 2018”.

Finalmente, mencionó el caso de Arquímedes Figuera: “Ayer se coordinó la última parte económica, que era la transacción de una cuota de 2017. Estamos en comunicación con el jugador, su representante y con el presidente del Guaira. Confiamos que este fin de semana ya se cierra todo”.