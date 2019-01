Universitario se manifestó sobre "injusta" sanción de la Comisión de Licencias de la FPF

Universitario se pronunció sobre la sanción que el impuso la Comisión de Licencias de la FPF, que le prohíbe hacer uso de las tribunas populares en condición de local en su primer partido de la Liga 1. A través de un comunicado, la administración crema calificó la decisión de “desproporcionada e irracional”.

Este martes, la ‘U’ recibió la noticia de que ante Pirata FC sufrirá el “cierre parcial del estadio” Monumental como sanción por que “ha incumplido con el pago oportuno de la integridad de su plantilla de trabajadores” y porque tampoco cumplió con “el pago de sus obligaciones provisionales con las AFPs”, en ambos casos de los meses de noviembre y diciembre 2018, como se lee en la resolución 0006-2019 de la Comisión de Licencias de la FPF.

Al respecto, Universitario reconoce que hubo retraso de 8 y 12 días en cada uno de los pagos, pero aún así considera que la sanción que se le ha impuesto resulta ser “atentatoria contra nuestros patrimonio, puesto que nos están impidiendo generar ingresos” y pide que la Comisión de Licencias debe considerar la situación del club y lo importante que es generar ingresos en estos momentos.

Al mismo tiempo la administración de Universitario, la que firma el documento, asegura que apelará la decisión hasta “que se haga justicia”.

Lee el comunicado completo emitido por Universitario

Sobre la sanción emitida por la Comisión de Licencias de la FPF, de cierre de tribunas populares, el Club Universitario de Deportes informa a la Nación Crema lo siguiente:

1. La sanción impuesta por la Comisión de Licencias de la FPF; integrada por los señores: Eduardo Mendoza Beraún, Luis Miguel Pigati Serkovic y Pedro Salas Silva; resulta desproporcionada e irracional puesto que:

a) No toma en cuenta la situación financiera del Club Universitario de Deportes al momento de implementarse el Sistema de Licencias; y,

b) No valora, en lo absoluto, que desde el primer trimestre de 2017 – al cesar en diciembre de 2016 la pésima gestión de la última Administración Concursal impuesta por la SUNAT – se establecieron medidas urgentes y drásticas para ordenar financieramente el Club y organizarlo corporativamente, objetivos que se están alcanzando y que vienen permitiendo que nuestra institución se encuentre encaminado a convertirse en una institución modelo, a través de la implementación de Manuales y Procesos para hacer más eficiente, honesta y transparente la gestión.

2. Hoy en día, luego de implementarse las medidas anteriormente mencionadas, además de contar con una organización administrativa ordenada y profesional, el Club Universitario de Deportes – cumpliendo justamente con los objetivos del Sistema de Licencias – es uno de los pocos clubes de futbol peruano que, por ejemplo, cuenta con infraestructura acorde con un equipo profesional, hecho que no es valorado por la Comisión de Licencias y que, por el contrario, permite que existan clubes que carecen de canchas de entrenamiento, logística para la concentración de sus jugadores y estadios apropiados para el desarrollo del futbol profesional. El número de clubes que no reúne los requisitos logísticos mínimos para participar en un campeonato profesional es grande; sin embargo, la Comisión de Licencias de la FPF no hace nada frente a tremendo problema.

3. Ahora bien, en base a las medidas de ordenamiento administrativo y financiero que se han venido implementando, la actual Administración Concursal del Club Universitario de Deportes ha venido pagando tanto el pasivo corriente como las obligaciones que se generan mes a mes, al punto que en ningún momento ha acumulado deuda laboral de más de un (1) mes, incumplimiento que sí se presenta en otros clubes de fútbol profesional de primera división y que, adicionalmente, incurren en una serie de irregularidades que lindan hasta con lo delictivo (obligan a firmar “dobles contratos” a sus jugadores, adulteran o falsifican constancias de depósito o transferencia, entregan cheques sin fondo a sus jugadores, etc.).

4. Resulta pertinente indicar que el Estatuto del Futbolista Profesional que aprueba la FIFA otorga a los clubes un plazo de hasta treinta (30) días para cancelar los salarios de su plantel de jugadores, obligación que no ha sido incumplida por el Club Universitario de Deportes, lo cual tampoco ha sido apreciado ni valorado positivamente por los miembros de la Comisión de Licencias de la FPF.

5. Debemos señalar que el Club Universitario de Deportes ha tenido una demora de ocho (8) días calendario en el pago de obligaciones laborales del mes de octubre de 2018 y de doce (12) días calendario por pago de obligaciones laborales del mes de noviembre de 2018, razón por la cual – de acuerdo a lo que indica el propio Estatuto del Futbolista aprobado por FIFA – la sanción que se le ha impuesto es desproporcionada e irracional, además de resultar atentatoria contra nuestros patrimonio, puesto que nos están impidiendo generar ingresos al prohibirnos usar nuestras tribunas populares en nuestro primer partido de local de la Liga 1, poniéndole más trabas al intento de salir del pasivo corriente heredado y, por ende, de nuestros problemas de liquidez.

6. Adicionalmente, debemos recordar que el Tribunal de Licencias de la FPF, en un caso anterior idéntico al nuestro, estableció como criterio que no cabe sanción si, al momento de hacerse el informe técnico que sustenta la resolución emitida por la Comisión de Licencias, el club respectivo ha cumplido con sus obligaciones económicas, supuesto que ha ocurrido en el presente caso con el Club Universitario de Deportes, motivo por el cual impugnaremos la irracional e inoportuna sanción impuesta por la Comisión de Licencias de la FPF, con la confianza que su superior jerárquico corregirá a tiempo el atropello contra nuestra institución.

7. Finalmente, la Administración Concursal del Club Universitario de Deportes continuará denunciando las irregularidades que se presentan en los distintos estamentos del fútbol profesional y seguirá exigiendo que exista verdadera justicia para todos y cada uno de los clubes que participarán en la Liga 1. Seguiremos trabajando en la búsqueda de la profesionalización del fútbol y, citando al recordado Ángel Cappa, lo haremos “contra todos y contra todo”.

Lima, 22 de enero de 2019