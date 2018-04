Universitario de Deportes: Pedro Troglio cierra tema "Cajabamba" con esta frase

Para Pedro Troglio, entrenador de Universitario de Deportes, se ha magnificado el tema de jugar en Cajabamba y ha intentado cerrar el tema con estas frases.

“¿Se puede jugar fútbol profesional después 4 horas en carretera de montaña? Se puede, pero ¿es normal? No no es normal. Me preguntaron si me había pasado antes y respondí que no”, dijo Troglio en conferencia sobre el partido en Cajabamba.

“Nosotros no hablamos de la magnífica ciudad de Cajabamba, si voy con mi mujer y mis hijos la pasaría hermoso. Pero para primera división no es normal jugar un partido tras un camino entre montañas”, agregó.

“Se magnificó demasiado el tema, incluso salieron jugadores de otra época a hablar. Tampoco fue tanta queja, nos preguntaron y contestamos”, aseguró.

En otro momento, Pedro Troglio indicó que el regreso de Diego Manicero debe darse de a pocos, debido a que sale de una lesión en la rodilla, aunque adelantó que lo utilizará tirado por la derecha o como falso nueve.