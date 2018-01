Universitario de Deportes no contará con Juan Vargas para jugar con Oriente Petrolero

Universitario de Deportes tendrá un duro compromiso ante Oriente Petrolero por el partido de vuelta de la Copa Libertadores. El estadio Monumental será escenario de un partido donde Pedro Troglio y sus dirigidos pueden realizar la hazaña; sin embargo, ha tomado medidas drásticas previo al encuentro de este viernes.

Una de ellas es no contar con Juan Vargas, quien no se encuentra bien físicamente. “Nadie tiene los huevos de decirle las cosas a Vargas en la cara, me lo preguntan a mí, por qué no le preguntan a él. En el aeropuerto lo pararon para que declare y no le preguntaron. Además, le ponen fotos que no son de ahora”, explicó Pedro Troglio en conferencia.

“Vargas no va a ir al banco, hemos tomado la decisión de que se dedique a entrenar. Él vino tarde porque no arregló su contrato, uno a veces se apresura ante la desesperación de tenerlo y lo expone. Pierdes y tienes que escuchar barbaridades, una manera de protegerlo es no exponerlo más”, agregó.

Respecto al partido Universitario de Deportes vs Oriente Petrolero, señaló: “podemos ganar 5-0 mañana y podemos perder 3-0. Si te vales de lo que escribieron, la ‘U’ fue un desastre, si me valgo de lo que analizo después de haber visto el partido 3 veces, el primer tiempo de la ‘U’ fue bárbaro y el segundo tiempo fue muy malo”, finalizó.

El Oriente Petrolero boliviano no se fía de la ventaja del 2-0 lograda en casa el lunes ante Universitario de Deportes, por lo que irá a Lima a dar batalla este viernes por la clasificación a la segunda fase de la Copa Libertadores.

Los ‘refineros’, al mando del argentino Néstor Clausen, buscarán jugar “de igual a igual” en la cancha del plantel crema para avanzar en la competencia, dijo hoy a los medios el zaguero Jorge Paredes. “Va a ser un partido diferente, porque ellos tienen dos goles en contra y nosotros tenemos que estar bien parados”, sostuvo.

Universitario de Deportes vs Oriente Petrolero | alineaciones probables

Universitario de Deportes: Raúl Fernández; Aldo Corzo, Horacio Benincasa, Werner Schuler, Jersson Vásquez; Arquímedes Figuera, Ángel Romero, Javier Núñez; Paulo de la Cruz, Roberto Siucho y Daniel Chávez. DT: Pedro Troglio.