Universitario de Deportes: Luis Tejada hace un desesperado llamado a cremas

Pasan los días, se acercan las fiestas de fin de año y el delantero panameño Luis Tejada no tiene noticias de Universitario de Deportes y de una posible renovación de contrato.

Está claro que Luis Tejada se quiere quedar en el Perú y si es en Universitario de Deportes, mejor. El ‘Diente de Oro’ quiere jugar en una liga de mejor nivel que la panameña. ¿Por qué? Porque Hernán el ‘Bolillo’ Gómez, DT de Panamá, podría dejarlo fuera del Mundial Rusia 2018.

“Durante el torneo se habló con ellos si podían mejorar algunas cosas. No tan grandes. Era cuestión de hablar con el representante y ya”, dijo Luis Tejada en RPP.

“Un goleador siempre va a tener chances en otros clubes. Si anotas, tienes propuestas, pero yo espero a la ‘U’. Me siento bien en Perú. Mi familia está cómoda allá en el país. Me duele que no me llamen. Parece como si fuese alguien que hizo algo malo, cuando nunca lo he hecho”, sostuvo.

“Voy a ir como sea al Mundial. El profe (‘Boliilo’ Gómez) ya habló conmigo (…) Si es que no se llega a nada con la ‘U’, pues me vendré a Panamá”, concluyó.