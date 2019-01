Guillermo Rodríguez llegó a Lima para ser jugador de Universitario de Deportes

Llegó el caudillo. El defensor uruguayo Guillermo Rodríguez (34) arribó el martes a Lima para ser presentado como nuevo jugador de Universitario de Deportes para la temporada 2019. Luego de someterse a los exámenes médicos de rigor, el experimentado zaguero se unirá a la pretemporada que dirige el entrenador Nicolás Córdova en Campo Mar.

El defensor de 34 años arribó a suelo limeño bien informado de lo que significa Universitario de Deportes y el fútbol peruano. Curiosamente, sus informantes son dos compatriotas suyos vinculados al rival de toda la vida: Luis Aguiar y Tomás Costa, quienes vistieron la camiseta de Alianza Lima en 2017 y 2018, respectivamente.

“Sé que la ‘U’ es un equipo grande. Ya me habían dicho que iba haber mucha gente, cuando llegue a Lima”, dijo el ‘Guille’ a su salida del aeropuerto Jorge Chávez.

Rodríguez reveló que llegó a Universitario de Deportes por “el interés que hubo entre ambas partes” y aseguró que lo hace conociendo bien de los compañeros que tendrá y del fútbol peruano.

“Precisamente, antes de venir, estaba hablando con Tomás Costa de lo que es el fútbol peruano. Y también he hablado con Luis Aguiar y me dio buenas referencias de Alberto Rodríguez. Me he informado bastante bien”, aseguró.

Guillermo Rodríguez deberá presentarse esta miércoles en Campo Mar para iniciar la pretemporada con Universitario de Deportes.

