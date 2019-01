Liga 1: Universitario y el fixture completo para la temporada 2019

La Liga 1 2019 del fútbol peruano arranca a mediados de febrero y Universitario de Deportes ya conoce las fechas y horarios en los que tendrá que medirse con sus respectivos rivales en los Torneos Apertura y Clausura. Los muchachos dirigidos por el chileno Nicolás Córdova tendrán tres partidos de preparación (entre ellos el de la Noche Crema) antes de arrancar en el torneo local.

Universitario ya conoce todos los encuentros que disputarán en ambos campeonatos de la Liga 1 durante todo el 2019. El equipo de Nicolás Córdova debutará fuera de casa contra el Unión Comercio en Moyobamba.

Sin duda alguna, abril será uno de los más complicados para Universitario de Deportes por los rivales que tendrá que enfrentar. El cuarto mes del año podría abrirse con una visita al Binacional.

Universitario no saldrá de Lima en los siguientes choques. Luego de medirse a Sport Huancayo en casa, disputarán el clásico contra Alianza Lima en Matute. Posteriormente recibe a Sport Boys y cierra abril visitando a Sporting Cristal.

Los tres primeros juegos de mayo, Universitario no se moverá de la capital, pues juegan en el Momumental contra César Vallejo y Deportivo Municipal. Entre esos choques visitar a Cantolao, posiblemente en el Callao.

Cabe señalar que Universitario se concentrará únicamente en la Liga 1 2019, pues los ‘cremas’ no se clasificaron a torneos internacionales para esta temporada.

Universitario de Deportes: fixture de la Liga 1 Apertura

Fecha 01: Unión Comercio vs. Universitario (15-18/Febrero).

Fecha 02: Universitario vs. Pirata FC (22-25/Febrero).

Fecha 03: San Martín vs. Universitario (1-4/Marzo).

Fecha 04: Universitario vs. Carlos A. Mannucci (8-11/Marzo).

Fecha 05:FBC Melgar vs. Universitario (15-18/Marzo).

Fecha 06: Universitario vs. Alianza Universidad (22-25/Marzo).

Fecha 07: Binacional vs. Universitario (29 marzo – 1 abril).

Fecha 08: Universitario vs. Sport Huancayo (5-8/Abril).

Fecha 09: Alianza Lima vs. Universitario (12-15/Abril).

Fecha 10: Universitario vs. Sport Boys (19-22/Abril).

Fecha 11: Sporting Cristal vs. Universitario (26-29/ Abril).

Fecha 12: Universitario vs. César Vallejo (3-6/Mayo).

Fecha 13: Cantolao vs. Universitario (10-13/Mayo).

Fecha 14: Universitario vs. Municipal (17-20/Mayo).

Fecha 15: Ayacucho FC vs. Universitario (24-27/Mayo).

Fecha 16: Universitario vs. UTC (31 mayo -3 junio).

Fecha 17: Real Garcilaso vs. Universitario (7-10/Junio).

Universitario de Deportes: fixture de la Liga 1 Clausura

Fecha 01: Universitario vs. Unión Comercio (12-15/Julio).

Fecha 02: Pirata FC vs. Universitario (19-22/Julio).

Fecha 03: Universitario vs. San Martín (16-19/Agosto).

Fecha 04: Carlos A. Mannucci vs. Universitario (23-26/Agosto).

Fecha 05: Universitario vs. FBC Melgar (30 agosto – 2 setiembre).

Fecha 06: Alianza Universidad vs. Universitario (6-9/Setiembre).

Fecha 07: Universitario vs. Binacional (13/16/Setiembre).

Fecha 08: Sport Huancayo vs. Universitario (20-23/Setiembre).

Fecha 09: Universitario vs. Alianza Lima (27-30/Setiembre).

Fecha 10: Sport Boys vs. Universitario (4-7/Octubre).

Fecha 11: Universitario vs. Sporting Cristal (11-14/Octubre).

Fecha 12: César Vallejo vs. Universitario (18-21/Octubre).

Fecha 13: Universitario vs. Cantolao (25-28/Octubre).

Fecha 14: Municipal vs. Universitario (1-4/Noviembre).

Fecha 15: Universitario vs. Ayacucho FC (8-11/Noviembre).

Fecha 16:UTC vs. Universitario (15-18/Noviembre).

Fecha 17: Universitario vs. Real Garcilaso (22-25/Noviembre).