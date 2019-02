Nicolás Córdova niega indisciplina en la 'U': "Prefiero diez millones de veces que salgan ahora"

Nicolás Córdova, estratega de Universitario de Deportes, señaló que sus dirigidos no cometieron ninguna falta al salir a divertirse en Trujillo tras la denominada ‘Noche Crema’ que se desarrolló en esa ciudad.

Para el técnico chileno, la salida de futbolistas merengues a un local nocturno trujillano luego de la victoria (1-0) sobre César Vallejo “no fue ningún acto de indisciplina ni algo poco profesional”, ya que representó algo “totalmente pautado”.

“Prefiero diez millones de veces que salgan ahora a que lo hagan durante el campeonato”, afirmó Córdova este martes en conferencia de prensa, aclarando que los jugadores “salieron con el jefe de seguridad y llegaron a la hora que correspondía”.

En esa misma línea, el líder de Universitario justificó el descanso concedido a su plantel y negó que la administración del club haya manifestado inconformidad con lo sucedido.

“Les dí dos días libres porque llevan 33 trabajando, con un viaje de 9 días a Chile donde trabajamos a doble turno. No voy a perder la confianza en alguno de ellos porque no hicieron nada que no estaba pactado”, aseguró Nicolás Cordova antes del debut de su equipo en la Liga 1, programado para este domingo con Unión Comercio.

“Para un entrenador es muy importante que ellos estén bien de la cabeza, no saco nada con tener 25 jugadores extraordinariamente bien físicamente y que estén frustrados, enojados conmigo porque los privo de hacer algo. No los estoy defendiendo, tampoco me estoy defendiendo (…) Es parte de la vida de cualquier ser humano tener espacios de evasión de tu trabajo”, sentenció.