Universitario: Comisión de Licencias los sanciona y la FPF tomaría las riendas del club

Universitario de Deportes, uno de los equipos más tradicionales del fútbol peruano, no deja de estar en el ojo de la tormenta, esta vez por razones extradeportivas que atañen directamente a lo administrativo y dirigencial; y es que la Comisión de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol ha determinado que el elenco de Ate pase a un régimen deportivo especial, donde la FPF no solo fiscalizaría sus cuentas, sino también tendría decisión sobre estas.

Esto quiere decir que la FPF, durante esta temporada al menos, tomará en control del club, creando además un fideicomiso para llevar en orden las finanzas de la institución estudiantil. Lo que seguiría es que la Comisión de Licencias junto con el propio Universitario, en los próximos días, tendrán que designar a los miembros que supervisarán este nuevo proceso.

Una vez elegidos a los supervisores, automáticamente el club quedaría apto para poder contratar jugadores, quedando sin efecto la sanción que durante todo el 2018 (impuesta por incumplimiento de pagos de IGV en las licencias de la FPF) les ha impedido poder reforzar el plantel que dirigía Pedro Troglio, Javier Chirinos y hoy el chileno Nicolás Córdova.

En este 2018, Universitario se vio impedido de contratar jugadores, hecho que mermó sus chances de sumar puntos y que, finalmente, terminó en la salida del técnico argentino Pedro Troglio | Foto: perú.21

La Palabra de los implicados

Ante este nuevo escenario, diversos actores no han dudado en salir al frente a dar sus respectivos descargos. Uno de ellos ha sido el Gerente de Comunicaciones de Universitario de Deportes, Carlos Univazo, el cual ha llegado a declarar que la medida sirve como una “cortina de humo” para tapar temas de mayor trascendencia que involucran a la FPF.

“Realmente no sabemos con qué finalidad lo hacen y más de uno podríamos hasta pensar que hay oscuras intenciones. Y es que de dónde proviene todo esto ¿acaso no es la Federación Peruana de Fútbol? en donde en estos momentos hay gente cuestionada. Por qué tendría que pensar bien”.

Asimismo, Univazo dio a entender que está medida podría replicarse en otros clubes del torneo local: “Con esta decisión de Licencias no es que no vayan a controlar sino que van a decidir por uno y eso será de acuerdo a sus propios intereses… Ojo, que no solo con la ‘U’ se pretende hacer estas cosas sino con otros equipos que prefiero no mencionarlos porque puedo pecar de infidente”.

Por su parte, Mario Maggi, Gerente de la Comisión de Licencias de la FPF descartó que el fallo en contra de Universitario de Deportes sea ilegal: “El club ha incumplido con poder sustentar el pago de refinancimiento a la FPF en contra del artículo 79 (cancelar la deuda máximo cinco días después su vencimiento) y es la tercera reincidencia. Aparte, no tenemos el sustento del pago a las AFP de los meses se abril y mayo, si no hay prueba, se considera como una falta”.

Sin embargo, aseguró que no hay intenciones ocultas detrás de la medida, salvo beneficiar al fútbol peruano: “ El objetivo es buscar el bien del fútbol peruano. No es fácil de cumplir, cuesta y justamente en esa medida, hacemos autrocrítica”.

Por su parte, el administrador temporal de Universitario de Deportes, Carlos Moreno, aseguró que la medida es “ilegal” y que los altos directivos de la FPF deberían reformular las funciones de la Comisión de Licencias: “Las cabezas de la FPF deben tomar cartas en el asunto porque la función de Licencias es ayudar y colaborar en el desarrollo de los clubes, pero nos están perjudicando”.

Nicolás Córdova es el reciente entrenador de la \“U\” y podría tener la chance de contratar jugadores | Foto: Universitario/facebook

Sin embargo, el administrador del cuadro crema explica el por qué consideran esta medida como “ilegal”: “La única manera es que se haya incumplido los salarios durante tres meses en un año. Vamos a impugnar la sanción ilegal, no puede existir la premisa ‘si te sanciono puedes contratar’. Ya tenemos un plan, pero no podemos permitir que se metan en la administración del club”.

Del mismo modo, Moreno fue enfático al asegurar que exigirán la remoción total de la Comisión de Licencias: “Hemos venido conversando con gente de la FPF y vamos a pedir la remoción de toda la Comisión de Licencias. El lunes a más tardar, Edwin Oviedo estará de regreso en el país y buscaremos reunirnos”.

Las medidas que tomará la “U”

Sin embargo, Universitario se jugará sus últimas cartas en dos frentes: una de estas directamente con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, para buscar un entendimiento en cuanto al accionar de la Comisión de Licencias, así como también la posibilidad de apelar el fallo, para el cual cuentan con un plazo de 20 días, tiempo suficiente para poder armar un sustento viable que les permitan levantar la misma.

Vale mencionar de que con la medida impuesta por la Comisión de Licencias de la FPF a Universitario de Deportes, esta no solo tomaría el control de las finanzas del club, sino también del manejo de otros temas como el marketing, un sector muy sensible dentro de la institución estudiantil.