Troglio: “De repente me voy o me quedo a vivir aquí”

Universitario de Deportes no viene pasando por una buena temporada en el Torneo de Verano 2018. El empate a 2 contra la USMP en el Estadio Monumental no hizo sino hundir a los cremas en la última casilla del Grupo A. si bien es cierto que la “U” no pierde hace varias fechas, tampoco pueden ganar, menos jugando de local. Ante esto, el preparador Pedro Troglio tuvo palabras tras el partido con los “santos”.

“Yo tengo que defender a mis jugadores. No me importan los que se ponen en la cancha atrás mío y comienzan a gritar, que no los dejan gritar en la casa y por eso vienen al estadio. Yo estoy tranquilo porque sé que vamos a salir de esta situación”, respondió el técnico argentino a las críticas que sufren él y sus dirigidos por la sequía de triunfos.

Acto seguido comentó que: “La ‘U’ no tiene volantes con características como las de Gómez. No hay jugadores con manejo ofensivo de sus características. Pongo a Romero, la gente lo insulta, tengo que ir viendo quién va mejor. Vamos a evaluarlo mañana (Vargas) para saber si llega al clásico”.

Ante las críticas y los rumores de una probable salida de Universitario, Troglio refutó de la siguiente manera: “Yo estoy feliz en la ciudad, en el club, lo paso de primera. Es un club grande, la gente apoya, pero el fútbol es un estado de ánimo, de repente uno de estos días me voy, o de repente me quedo a vivir”.

Finalmente, sobre el siguiente partido que le toca afrontar a Universitario, el clásico contra Alianza Lima, expresó: “El partido que viene es muy difícil, un clásico nunca es deslucido. Yo sabía que esto iba a pasar. Ustedes saben por qué la situación se le está complicado, pero hay que asumirlo y tratar de salir adelante. Todos los partidos son clave, hoy ganábamos y quedábamos décimos en la general y quintos en el grupo. Ganar el clásico sería vital, ojalá estemos a la altura de las circunstancias. No me da placer agarrar el diario y ver cómo estamos. Pasa que la historia de la ‘U’, te condena, con esto que no te dejen contratar que te saquen puntos. Hay que seguir adelante”.