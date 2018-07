Torneo Apertura: así queda la tabla tras los triunfos de Alianza y Cristal

El Torneo Apertura va aclarando su panorama, luego de jugarse la totalidad de la séptima jornada, y ya tiene serios candidatos a quedarse con el título: Alianza Lima y Sporting Cristal.

El líder del Apertura es Alianza Lima con 15 puntos. El equipo que dirige Pablo Bengoechea derrotó este domingo a Comerciantes Unidos en Matute (5-1) y retomó la punta que horas antes había caído en manos de Sporting Cristal, tras su victoria sobre Melgar en el Alberto Gallardo (2-0).

Una de las sorpresas es, sin duda, Sport Rosario, igualado en el segundo lugar con los rimenses, 14 unidades cada uno, y que el sábado goleó 4-1 a la Academia Cantolao.

Lo preocupante es la situación de Universitario de Deportes, club que estrenó entrenador el sábado en campo de Sport Huancayo, pero que igual perdió 2-1 en la ciudad ‘Incontrastable’. El chileno Nicolás Córdova poco pudo hacer para levantar al equipo crema que ya asoma como candidato a luchar por no descender.

Hay fecha a mitad de semana. La octava jornada del Apertura tendrá estos partidos:

24/07/18

13:15 San Martín vs Sport Rosario

20:00 Universitario vs Deportivo Binacional

25/07/18

13:00 Comerciantes Unidos vs Deportivo Municipal

15:30 Unión Comercio vs Real Garcilaso

17:45 Academia Cantolao vs Sport Boys

20:00 Melgar vs Alianza Lima

26/07/18

15:30 UTC Cajamarca vs Sporting Cristal