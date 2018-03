Sporting Cristal vs UTC Cajamarca EN VIVO ONLINE por el Torneo de Verano

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el Estadio Alberto Gallardo no te pierdas el encuentro entre Sporting Cristal vs UTC de Cajamarca por la fecha 8 del Torneo de Verano que se llevará a cabo este miércoles 14 de marzo a las 3.30 pm (hora peruana) y que será transmitido por la señal de GOL Perú.

Sporting Cristal vs UTC Cajamarca | Posibles Alineaciones

Sporting Cristal: Jesús Álvarez; Jair Céspedes, Renzo Revoredo, Omar Merlo, Johan Madrid; Josepmir Ballón, Jorge Cazulo, Horacio Calcaterra, Gabriel Costa, Fernando Pacheco, Emanuel Herrera.

UTC Cajamarca: Roberto Guizasola, Luis Cardoza, Brayan Flores, Willy Pretel, Benjamín Ubierna, Jorge Murrugarra, Donald Millan, Junior Ponce, Jorge Bazán, Adrián Ugarriza.

Sporting Cristal vs UTC Cajamarca | La Previa

Sporting Cristal llega a la fecha 8 del Torneo de Verano tras cerrar la primera ronda como líder del Grupo A con 16 puntos, teniendo su último encuentro contra Universitario de Deportes con el que empate 1-1 en el Estadio Nacional.

Sporting Cristal no ha conocido la derrota como local y contra los cajamarquinos buscarán demostrar el por qué son una de las escuadras locales más fuertes de lo que va del torneo nacional.

Por su parte, UTC de Cajamarca se ubica en la última casilla del Grupo A con tan solo 4 unidades. El conjunto dirigido por Franco Navarro viene de sufrir una dolorosa eliminación de la Copa Sudamericana tras ser goleado por Rampla Juniors de Uruguay por 4-0.

Es importante mencionar que ambos equipos no pudieron jugar la fecha 1 del Torneo de Verano 2018 debido a los problemas del conjunto cajamarquino al no contar con una sede con césped natural, lo que le valió la derrota automática por walk over.