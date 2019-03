EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del Estadio Miguel Grau del Callao no dejes de ver ninguna de las incidencias del encuentro entre Sport Boys vs Sporting Cristal por la tercera jornada de la Liga1 Movistar, la cual se llevará a cabo este sábado 2 de marzo a las 8.00 pm (hora peruana), cotejo que se transmitirá por la señal de Gol Perú, así como en diversos servicios de transmisión vía streaming.

Este partido se puede definir como el choque entre los de arriba y los de abajo. Porque Sporting Cristal es el puntero con seis puntos luego de sus triunfos ante Sport Huancayo y Alianza Lima. Mientras que los rosados marchan coleros con dos derrotas en igual número de partidos.

Sporting Cristal vs. Sport Boys tendrá al frente a un equipo celeste bastante eficaz con tres goles anotados en estas dos jornadas y que mantiene su valla invicta, contra un cuadro rosado que no sabe de festejos aún y ha recibido cuatro tantos en dos fechas. Muchas diferencias entre uno y otro, pero que no aseguran nada en el fútbol.

Para este choque, el entrenador Claudio Vivas prescindirá de algunos elementos importantes como Renzo Revoredo y Christofer Gonzales. Ambos serán cuidados pensando en el debut en Copa Libertadores el próximo 6 de marzo en Chile. es posible que los rimenses vayan con un once alterno.

De otro lado, Sport Boys sigue buscando el funcionamiento ideal con un plantel corto que sabe a lo que juega, pero que no ha tenido fortuna de cara al gol y que está sufriendo en el fondo de la tabla de posiciones.

Sporting Cristal vs. Sport Boys se jugará en el estadio Miguel Grau que recibe su primer partido de alto riesgo y que se jugará con la presencia de las dos hinchadas. Que reine el fútbol y la paz.

Sporting Cristal vs. Sport Boys | Alineaciones

Sporting Cristal: por confirmar

Sport Boys: por confirmar