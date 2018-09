Sporting Cristal vs Real Garcilaso EN VIVO por el Torneo Clausura

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el Estadio Inca Garcilaso de la Vega en la ciudad del Cusco no te pierdas el minuto a minuto del partido entre Sporting Cristal vs Real Garcilaso por la quinta fecha del Torneo Clausura, el cual se llevará a cabo este jueves 27 de setiembre a las 8.00 pm, el encuentro se transmitirá por la señal de Gol Perú.

Es importante saber que ambos elencos son rivales directos en el Clausura ya que cuentan con 7 puntos, aunque Sporting Cristal tiene ventaja en la diferencia de goles. Asimismo, con este mismo puntaje se encuentran Alianza Lima, Cantolao y Deportivo Municipal.

En tienda celeste, las aspiraciones de los muchachos de Mario Salas son claras, campeonar en el Torneo Clausura para así ser coronado como campeón de Descentralizado 2018, lo cual dejaría a equipos como Alianza o Melgar sin chances de pelear por el título en una final.

Sporting Cristal vs Real Garcilaso | Minuto a minuto





Sporting Cristal vs Real Garcilaso | Posibles Alineaciones

Sporting Cristal: Álvarez, Céspedes, Merlo, Chávez, Garcés, López, Cazulo, Mejía, Calcaterra, Costa y Herrera.

Real Garcilaso: Ortiz, Kontogiannis, Santillán, Arismendi, Cossío, Dulanto, Ramúa, Archimbaud, Landauri, Rengifo y Vidales.

Sporting Cristal vs Real Garcilaso | La Previa

Ambos elencos no solo necesitan ganar sino también cruzan los dedos para la mala suerte del puntero, Ayacucho FC que cuenta con 11 puntos, seguido por el FBC Melgar con 10.

Lo cierto es que los muchachos de Mario Salas llegan más que motivados luego del soberbio 4-0 que la clavaron a Deportivo Municipal en la fecha anterior jugando en el Estadio Alberto Gallardo.

Por su parte, el Real Garcilaso viene tras una dolorosa derrota en el Callao ante Sport Boys por 3-1, por lo que buscarán quedarse con los tres en casa, aprovechando que en el estadio cusqueño son fuertes teniendo, entre otros factores a favor, la altura de la ciudad imperial.

En la previa a este partido, el técnico celeste, Mario Salas, expresó: “Cusco es una plaza muy complicada y no solo para nosotros. Real Garcilaso ha levantado mucho su nivel de juego y será un duelo difícil, como todos los que hemos tenido. Si bien la altura no es un mito, no vamos a renunciar a nuestro estilo. En la altura o llano tenemos que ser protagonistas”.

En tienda cusqueña, el defensa Gustavo Dulanto que el equipo tiene una motivación extra al enfrentar a los cerveceros: “Nada más lindo que levantar la cabeza ante Sporting Cristal, el campeón del Torneo Apertura y demostrar de qué estamos hechos. El grupo está fuerte, unido, tenemos el objetivo de clasificar a la Copa Libertadores y campeonar en el Clausura. Así que estamos más fuertes que nunca”.