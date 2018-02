Sporting Cristal ganó puntos en mesa ante UTC por el Torneo de Verano

Después de dos semanas de incertidumbre, la Comisión de Justicia de la FPF declaró como ganador por walk over a Sporting Cristal, con un marcador de 0-3 ante UTC en el partido correspondiente a la primera fecha del Torneo de Verano.

La resolución de la Comisión de Justicia señala lo siguiente: “declarar perdedor por W.O con el resultado de 0-3 en su contra, al club infractor Universidad Técnica de Cajamarca, en el partido programado para ser disputado entre dicho club y el club Sporting Cristal con fecha 2 de febrero de 2018 en el estadio Mansiche de la ciudad de Trujillo por la primera fecha del campeonato”.

Cabe señalar que el encuentro entre UTC vs Sporting Cristal no se pudo disputar porque el estadio Mansiche de Trujillo no estaba habilitado por la FPF.

Ante la decisión de la entidad, Sporting Cristal suma 12 puntos y es líder absoluto del Grupo A con una diferencia de cuatro ante su más cercano perseguidor, Deportivo San Martín (8).

A mitad de semana continúa la quinta fecha del Torneo de Verano, donde Sporting Cristal jugará ante Ayacucho el jueves 1 de marzo a las 3:30 pm. (hora peruana). Por su parte, UTC no disputará la fecha debido a que jugaba con Alianza Lima, que debutará en la Copa Libertadores.