Sporting Cristal: Emanuel Herrera quiere salir campeón con los celestes

Emanuel Herrera, el nuevo fichaje de Sporting Cristal, ya se encuentra en nuestro país listo para sumarse a la concentración del elenco rimence. El 9 declaró que regresa a nuestro país con no otro objetivo que salir campeón nacional.

El delantero, que firmó por dos años, dijo sobre su regreso al Perú (paso por Melgar): “Vengo para salir campeón, sino me hubiese quedado en mi casa. Ellos me llamaron, hicieron una propuesta que la verdad me sedujo. Todavía me quedaba contrato con Emelec pero eso lo vio mi representante”.

Asimismo, confesó sentirse emocionado con retornar a nuestro país: “Me puse contento al enterarme que volvería a Perú. Esperemos que las cosas se den bien para lograr cosas importantes. Este es otro desafío, otro año, espero que nos vaya bien”.

Herrera también mencionó haber recibido referencias de Sporting Cristal de parte de sus ex compañeros en los Lobos BUAP, Luis Advincula y Pedro Aquino. En su paso por Melgar anotó 17 goles en 27 partidos. Antes de ello militó en el Emelec ecuatoriano y en los Tigres UANL de la Liga MX.