La campaña de Sporting Cristal en el Torneo Clausura viene siendo sólida y el equipo se mantiene como líder, con opciones de entrar a la pelea por el título nacional. En las últimas fechas, el club jugó en un colmado Alberto Gallardo y aspiraba a armar una fiesta para el choque ante ADT, en el Estadio Nacional, aunque las circunstancias evitarán que eso ocurra.

A través de una sentida carta, la institución del Rímac explicó que su nuevo cotejo como local será a puertas cerradas y pidió disculpas a los aficionados. “Quiero empezar agradeciéndote de manera muy profunda por todo el verdadero e incondicional apoyo que nos has brindado a lo largo del año, pero sobre todo en las últimas presentaciones”, inicia el comunicado.

“Decidimos retarnos a nosotros mismos y llenar el Estadio Nacional frente a ADT en horario nocturno, el jueves 29 de septiembre. Poco después, la Liga 1 nos informó sobre las medidas de las autoridades nacionales de no otorgar las garantías para jugar con público, desde el 28 de septiembre hasta el 2 de octubre, debido a motivos electorales”, detallaron los rimenses.

Ante este percance, desde Sporting Cristal trataron de buscar la programación y no pretendían adelantar el choque contra el ‘Vendaval celeste’, dado que perderían la opción de contar con los futbolistas que fueron citados a la selección peruana. Y la posibilidad de posponer el duelo para el 12 de octubre también fue descartada, porque el recinto no estaba disponible, además de que el calendario sería mucho más ajustado.

Finalmente, los ‘Celestes, con pesar, anunciaron la postura que tomaron en uno de los párrafos de la carta: “Te pido disculpas, porque este 29 de septiembre no podremos estar todos juntos físicamente. Jugaremos a puertas cerradas contra ADT, pero créeme que hice todo lo que estuvo en mis posibilidades para volvernos a encontrar y compartir. Sé que no me vas a abandonar, nunca lo haces y hoy te necesito más cerca de mí”.

Sporting Cristal pide disculpas a los hinchas por jugar a puertas cerradas ante ADT.

De la misma forma, Sporting Cristal se dirigió a los Socios PaSCión que tenían sus boletos para el venidero encuentro contra el cuadro tarmeño: los hinchas podrán utilizar la entrada para el juego ante Mannucci, cambiarlo por un vale de consumo en la Tienda Celeste (por el mismo monto), tener un descuento de 20 % en dos entradas para el partido ante Universitario (antes era de 15 %) o solicitar la devolución del dinero.