Sport Rosario vs Sporting Cristal: resultado, resumen y gol por Torneo de Verano

Sporting Cristal logró este sábado una victoria valiosa en el Rosas Pampa de Huaraz (0-1) frente a un Sport Rosario que luchó, buscó, pero que no encontró. Todo por la fecha 9 del grupo A del Torneo de Verano del fútbol peruano.

El único tanto del partido llegó a los 12 minutos del primer tiempo, tras un gran desborde de Horacio Calcaterra que terminó en un centro perfecto a Emanuel Herrera y este no falló en el remate al arco.

Con esta victoria, Sporting Cristal llegó a los 20 puntos y es líder indiscutible del grupo A del Torneo de Verano y se perfila como primer finalista.

sport rosario vs sporting cristal – alineaciones

Sport Rosario: S. Libman, J. Tapia, F. Jasaui, R. Andía, A. Vera, C. Gonzáles, P. Goyoneche, C. Uribe, T. Etchemaite, C. Adrianzén, A. Murialdo.

Sporting Cristal: P. Álvarez, J. Céspedes, O. Merlo, R. Revoredo, J. Madrid, J. Ballón, J. Cazulo, H. Calcaterra, G. Costa, F. Gómez, E. Herrera.

Sport Rosario vs Sporting Cristal y el resumen del partido. (Video: Gol Perú – YouTube)