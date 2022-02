Hace unos días, los futbolistas de Sport Boys emitieron un comunicado, en el cual revelaron falta de pagos y malas condiciones para entrenar. Ante ello, la administradora del club, Yuly Herrera, realizó una conferencia de prensa y aseguró que los reclamos ya se han ido solucionando, además aseguró que establecerá mejores vías de contacto para arreglar las deficiencias de inmediato.

“He tenido una reunión con el plantel y hemos establecido canales de comunicación para evitar esta situación y que no se genere un teléfono malogrado. Ambas partes queremos lo mejor para el club. La relación es cordial y es buena. Hay cosas que han observado, aunque ellos saben que no tenía conocimiento sobre ello. No hubo enlace conmigo”, explicó la directiva.

“El contacto de los futbolistas era con el Gerente deportivo y jefe de equipo. Muchos de los temas ya estaban resueltos, otros ya se estaban solucionando y algunos lo estamos encaminando de una manera conjunta, para evitar un reclamo posterior”, agregó.

“El tema de la alimentación, lo aprueba el nutricionista. Tal vez no se consideró algunos aspectos. Todo se soluciona conversando. Podemos tener puntos de vista distintos, pero siempre se arregla con la comunicación. Habrá canales más directos para conversar. Hay buena disposición de los jugadores para canalizar y ver si el hecho es viable o no”, precisó.

“La cancha deportiva fue aprobada y no hubo observaciones sobre el césped sintético. Igual hubo un cambio a grass natural. No me comunicaron que el campo no era el adecuado y estableceremos un espacio paralelo”, resaltó la administradora de Sport Boys.

De la misma forma, Yuly Herrera se refirió etapa al mando de la institución ‘Rosada’: “Si asumo una administración, como Sport Boys u otra, es porque tengo un equipo de trabajo y canalizo mis tiempos. No descuido ninguna de las empresas que puedo estar manejando. Lamento los comentarios con mala onda, porque los profesionales nos dedicamos a tres o cuatro entidades, trabajamos 24 horas en los siete días”.

“Evaluamos la gestión como buena, no perfecta. El objetivo básico del club era estabilizarse y lo hemos venido logrando. Los problemas de Sport Boys no son por esta administración, sino que vienen desde atrás. No hay falta de experiencia, encontramos un desorden y tratamos de cumplir con la Safap”, manifestó.

“Hemos cumplido con los pagos de la Sunat. Había una deuda de más de un millón de soles, que se ha ido reduciendo. No hemos recibido ningún otro embargo en la cuenta”, sentenció Yuly Herrera.