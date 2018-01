Hoy se realizará el sorteo del Torneo Descentralizado 2018

Sigue EN VIVO y EN DIRECTO el sorteo del Torneo Descentralizado 2018 este lunes 15 de enero desde las 12:00 p.m. (hora local). El evento será televisado por GOLPERÚ (canal 14 de Movistar).

Este lunes la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional realizará el sorteo del Torneo Descentralizado 2018, el cuál tendrá el mismo formato que el año pasado, con Torneo de Verano, Apertura y Clausura.

Para el primer certamen del año, habrán cuatro equipos de altura en cada grupo para que los del llano tengan una paridad en cuanto a sus visitas.

Enrique De La Rosa hijo, representante de Eka Sports, comentó detalles del sorteo del Torneo Descentralizado 2018. “Estamos haciendo que los equipos no tengan doble visita a altura y no vayan más del 50 por ciento de las visitas en un torneo a la altura. El año pasado los equipos se quejaban por ir mucho a la altura, pero si más del 50 por ciento de los equipos son de altura, es difícil que no te toque ir”, dijo a RPP.

En tanto, se supo que debido a la participación de la Selección Peruana en el Mundial de Rusia 2018, el campeonato entrará en un parón desde el 14 de junio hasta el 15 de julio