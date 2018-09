Luis Advíncula tuvo 100 por ciento de efectividad de pases contra Alemania

Sin duda alguna, Luis Advincula fue el mejor jugador de la Selección Peruana en su partido amistoso contra la Selección de Alemania. El lateral tuvo una actuación más que destacada, la misma que le llevó no solo a marcar el único tanto de la ‘bicolor’, sino también a tener una efectividad del 100 por ciento al momento de dar pases en Sinsheim.

Así lo destacó en Twitter el portal de estadísticas Opta quien catalogó como “notable” la actuación de Luis Advincula con la Selección Peruana destacando sus estadísticas en el amistoso contra Alemania.

En Sinsheim, “Luis Advíncula anotó su primer gol con la Selección Peruana ante Alemania; además, fue el jugador con más toques en el equipo (67) y no falló ninguno de sus 29 pases”, se lee en el tuit publicado por el usuario @OptaJavier.

Twitter Opta

Pero el defensor de Rayo Vallecano no solo destacó por eso, sino porque fue el autor de un pase clave en el partido y que no se considera como asistencia porque no terminó en gol. Este fue el pase a Jefferson Farfán que la ‘Foquita’ no pudo definir ante la salida de Ter Stegen.

Este fue el trabajo de Luis Advíncula en el Perú vs. Alemania:

Luis Advíncula, defensa de la Selección Peruana de 28 años, espera demostrar que sus números con la bicolor no son producto de la casualidad. Este domingo 16 de setiembre, Rayo Vallecano vuelve a las canchas, con el peruano, ante Sevilla.

Mira las estadísticas de Luis Advíncula en el Perú vs. Alemania: