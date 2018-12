Segunda División: Del Solar asegura que en Vallejo trabaja mejor que en Cristal y la ‘U’

José Guillermo Del Solar, entrenador de recién ascendida Universidad César Vallejo, confesó que trabaja con mucha tranquilidad como entrenador del cuadro ‘poeta’, tranquilidad que no tuvo cuando fue preparador de Sporting Cristal como de Universitario de Deportes.

En declaraciones a FOX Sports, Del Solar comentó: “Los años en el fútbol me han dado cierta experiencia para tomar las cosas con calma. Me alegro por los futbolistas que llegaron este año, que son chicos muy comprometidos y que desde el principio buscaron un objetivo claro y lo consiguieron. Siento satisfacción y tranquilidad porque vine acá apostando por un futuro en el que íbamos a ascender. En este equipo se puede trabajar con tranquilidad, cosa que no tuve ni en la ‘U’ ni en Cristal por la hinchada y todas las contras que sentía. Este es un sitio ideal para desarrollar un trabajo importante”.

Por otro lado, José del Solar detalla lo difícil y sacrificado que ha sido este año para él al mando de la UCV, de conseguir el objetivo de ascender hacia el Descentralizado 2019: “Ha sido un año duro, la Segunda División ha sido complicada y con muchos problemas a lo largo del año. Hay satisfacción de parte mía porque a lo largo del año fuimos el equipo más regular de todo el torneo, desde la fecha 2 nos pusimos líderes y hemos sido primeros durante todo el año. Hace unas semanas hablábamos de lo raro que es el torneo peruano y cómo no premiaba a la regularidad, ya que hemos tenido que jugar una liguilla donde puede pasar cualquier cosa”.

Por otro lado, y estando ya asegurados en la Primera División, Del Solar habló sobre el plan de refuerzos de cara a su participación en el Descentralizado 2019: “Estoy convencido que este equipo de Vallejo, sin ningún refuerzo, probablemente estaría ubicado en la mitad de tabla de Primera. Tenemos jugadores con bastante experiencia en distintos equipos y alguna gente joven que ha hecho una buena temporada. Lo real es que nos tenemos que reforzar, a partir de mañana comienzan las reuniones para bosquejar el probable equipo para el próximo año. Dentro de la idea que tenemos, queremos traer jóvenes que nos puedan dar una dinámica distinta”.

Ahora bien, han sonado fuerte como jales de la UCV los ex UniversitarioJuan Manuel Vargas y el portero Raúl Fernández; en el caso del primero, José Guillermo del Solar comentó: ”Estamos evaluando. Hay que reforzarse, eso es evidente. Probablemente no vaya a traer gente veterana, quiero gente joven, porque eso es lo que necesitamos: que tengan recorrido en Primera, pero que sean jóvenes. Lo que queremos es traer gente joven, que le dé una dinámica distinta al equipo”.

En relación a la posible llegada de Fernández, Del Solar no fue claro en su respuesta, pero aseguró que desea alguien joven: “Me encantaría traer a Christian Ortíz”.