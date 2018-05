Sebastián Abreu confirmó interés de Universitario de Deportes por ficharlo

El veterano delantero uruguayo Sebastián Abreu reconoció a Fox Sports Radio Perú que directivos de Universitario de Deportes le han hecho saber su interés por ficharle. Sin embargo, el ‘Loco’ no piensa en otro club que no sea el Audax Italiano y sus pretenciones de sacarlos del mal momento que viven en el fútbol chileno.

“No vamos a negar lo que son palabras directas de directivos del club de la “U”. Me lo han comentado, pero uno tampoco ha querido anticiparse a nada por el hecho de que estamos en una situación compleja acá en el Audax Italiano. Uno tiene que ser responsable y asumir lo que no está tocando vivir”.

Por otro lado, Sebastián Abreu no admitió ni descartó nada sobre su posible llegada al Monumental y que todo se verá en los próximos meses.

“No hay mentalidad en este momento para estar pensando en otra cosa que no sea salir de la situación compleja en la que está Audax. Ya a mitad de año se verá, en base también a resoluciones que se tomarán de manera mutua, pero sí me han hecho saber su interés, e independientemente de eso hay otro temas más complejo que es el del TAS, y no se puede adelantar nada ni hablar de nada si no se soluciona de eso”.

Cabe resaltar que Universitario de Deportes podría volver a fichar a partir de julio-agosto si el fallo del TAS sale a favor del conjunto crema.