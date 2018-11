Salas: “No me interesa el Boca-River, me interesa que le paguen a los jugadores de Sport Rosario”

Mario Salas, técnico de Sporting Cristal, se mostró muy mortificado por la situación de los jugadores de Sport Rosario que llevan varios meses sin cobrar su sueldo, así como la poca empatía de los medios de comunicación para con la situación de los jugadores. Asimismo, comentó que es necesario que el fútbol peruano tenga un fiscalizador que vele por el cumplimiento de los deberes económicos de los clubes peruanos para con sus futbolistas.

En conferencia de prensa, Salas comentó: “No me interesa lo que sucede con el Boca-River, es un tema muy agotado. Lo que me importa es que la paguen a los jugadores de Rosario y de todos los clubes que mantienen deudas. Lo que viví el viernes fue angustiante, me dio pena ver a esos jugadores que tenían que jugar para cobrar. Ellos no daban más, incluso hubo un grupo que no pudo viajar a Huaraz. La empatía que hay con estos futbolistas es cero, como fútbol peruano debemos cumplir con nuestros compromisos y necesidades. Después del partido fui a una conferencia que no ameritaba un análisis futbolístico, sino uno sobre la actitud y dignidad de los futbolistas de Rosario”.

Por otro lado, el entrenador de Sporting Cristal destacó la hidalguía de los jugadores de Sport Rosario en afrontar su situación dentro de la cancha: “Estos jugadores tuvieron una dignidad, profesionalismo y valentía para estar hasta el final, más allá que este cotejo no significaba nada. Por nuestro lado, los jugadores afrontan cada partido con mucha seriedad y disciplina, cosa que nos llevó a ganar de esta forma. Si bien podría haber sido otro resultado, esa mentalidad nos iba a llevar al triunfo. Me llama la atención que acá hay un presidente responsable que se lava las manos, nadie se hace cargo de las deudas. ¿Dónde está la fiscalización que deben tener estos clubes?”.

En cuanto a la final del Descentralizado 2018, Mario Salas aseguró que no tiene preferencias para enfrentar a Alianza Lima o Melgar FBC: “Nos estamos preparando para enfrentar a cualquiera de los dos rivales, Cristal se ganó el derecho de jugar esta final después de un año espectacular. Tenemos que prepararnos bien durante estos días, no hay ninguna preferencia ya que tanto Alianza como Melgar son fuertes. Estamos preparándonos para ganarle a cualquiera de los dos”.