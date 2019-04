Russo sobre mal momento de Alianza Lima: "asumo toda la responsabilidad"

La derrota en el clásico en Matute ha sido uno de los puntos más algidos de la mala racha que viene padeciendo Alianza Lima que lleva 8 partidos sin conocer la victoria en la Liga1 Movistar como en Copa Libertadores. Ante esto, el técnico íntimo, Miguel Ángel Russo, habló sobre el mal momento que atraviesan los blanquiazules.

Miguel Ángel Russo aseguró que están viendo la mejor manera de sacar a Alianza Lima de esta mala racha: “Uno piensa permanentemente y no busco las excusas. Trataremos de superar el momento, debemos mejorar en algunas cosas. Debemos mantener la calma, confío en mis jugadores y asumo toda la responsabilidad”.

El primer objetivo inmediato para Alianza Lima, asegura Russo, es vencer a Piratas: “Lo primero que se viene para nosotros es Piratas FC y debemos tener una actuación y ajustar los errores defensivos”.

Asimismo, Miguel Ángel Russo respondió a los cuestionamientos que ponen en tela de juicio su continuidad en el banquillo de Alianza Lima: “No pienso en eso. Solo pienso en mejorar. Tenemos que mirar hacia adelante. Por eso me he mantenido tanto tiempo. De esto se sale con trabajo. Tenemos mucha ansiedad. No me gusta estar en esta situación, a nadie, en realidad”.