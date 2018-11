Rivadeneyra: “No he tenido contacto con la gente de Alianza”

El portero de Deportivo Municipal, Steven Rivadeneyra, ha sonado muy fuerte como posible fichaje para Alianza Lima. Sin embargo, el meta ‘edil’ ha negado tener siquiera algún acuerdo de palabra para mudarse a Matute, así como asegurar que no hubo contacto de ningún tipo con representantes del cuadro victoriano.

En diálogo con DIRECT TV Sports, Rivadeneyra aseguró que no tiene nada asegurado una vez culminado noviembre: “Mi vínculo con Municipal termina a fines de noviembre pero no tengo definido mi futuro, no sé nada de lo que pueda pasar el próximo año. No he tenido comunicación alguna con Alianza después de la carta que mandaron al club, no tengo nada concreto ni he conversado con ellos”.

Steven Rivadeneyra, asimismo, sabe que llegar a Alianza Lima sería para tener competencia con Leao Butrón, titular indiscutido bajo los tres postes de los íntimos, por quien confesó sentir gran admiración: “Mi máximo referente en el fútbol peruano es Leao Butrón. A mí siempre me ilusiona estar al lado de un referente porque me va a enseñar, ya que él tiene la experiencia necesaria pero no sabemos que pueda pasar mañana o más tarde. Sin embargo, si lo tengo como compañero, espero que me enseñe cosas”.

Vale mencionar de que al finalizar el Torneo Clausura, Deportivo Municipal sumó en el acumulado un total de 65 puntos, los mismos que le dieron el primer cupo para Perú para jugar la Copa Sudamericana del 2019.