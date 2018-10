Reimond Manco, tras victoria de Universitario: "Ese penal no lo cobran ni en Lurín"

La victoria de Universitario no ha caído muy bien en la plantilla de Unión Comercio, y el primero en pronunciarse fue Reimond Manco, quien expresó su fastidio por las decisiones del árbitro Diego Haro durante todo el compromiso.

“Sin duda en Unión Comercio todos estamos muy fastidiados porque molesta que nos hayan ganado de esa manera. Yo no soy de hablar mal de los árbitros, pero considero que Diego Haro nos perjudicó en sus cobros”, dijo el volante a Radio Ovación.

Por otro lado, Reimond Manco se refirió a la plantilla de la ‘U’ y señaló que no necesitan “ayudas arbitrales” para sacar adelante un partido.

“La ‘U’ tiene excelente jugadores y no necesita de ese tipo de ayuda. Por ejemplo, cómo Haro va a cobrar ese penal, eso no lo cobran ni en el campeonato relámpago de Lurín”.

“Yo me pregunto, si hubiera sido al revés, ustedes creen que Haro cobraba penal a favor de Unión Comercio, imposible, no lo hubiera hecho”, prosiguió el jugador, quien indica que esa falta no la hubiesen cobrado en el área de Universitario.

Cabe recordar que Reimond Manco vio la roja a los 84’ por un reclamo muy prepotente contra el árbitro por no cobrar una falta en el campo de Universitario.