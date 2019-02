Reimond Manco feliz porque su nombre suene en clubes extranjeros

Reimond Manco es de esas figuras del fútbol peruano que nunca terminó de explotar, pero cuya calidad como jugador nunca estuvo en duda. Hoy forma parte del elenco del Real Garcilaso, sin embargo, ha sonado fuerte como posible interés del América de Cali de Colombia. El peruano ha confesado que no ha tenido comunicación con el cuadro cafetero, pero que es muy importante para él que su nombre se baraje en clubes del extranjero.

En declaraciones a Radio Ovación, Reimond Manco confesó que no recibió ninguna comunicación oficial de parte del América de Cali: “Lo leí por allí (sobre posibilidad del América de Cali) un agente se comunicó conmigo pero del club no me dijeron nada. A cualquiera le agrada obviamente, solamente que suene mi nombre ya es gratificante, eso es porque estamos haciendo las cosas bien. Uno siempre quiere salir al extranjero, además se sabe que estas más expuesto y te pueden ver de la Selección. Tengo una cláusula de salida, pero por ahora solo es hablar de supuestos, estoy trabajando duro al lado de mis compañeros y bajo el mando del profesor Tapia”.

En otro extracto de sus declaraciones, Manco comentó sentirse a gusto y adaptado al rigor de la altura del Cusco donde juega el Real Garcilaso: “ya estoy aclimatado a Cusco. Trabajando duro para lo que será el inicio del torneo local. La eliminación de la Copa fue algo triste, nos eliminaron por un accidente, pero ya volteamos la página, estamos metidos y tenemos un gran grupo para hacer las cosas bien”.

Asimismo, Reimond Manco habló del por qué optó por fichar por el Real Garcilaso: “Es un equipo que siempre pelea arriba, pelea títulos y siempre se arma bien. Esta es una oportunidad grande para poder salir campeón, queremos conseguir los objetivos”.