Quintero: “Si me va bien en el mundial podrían llegar propuesto y habría que analizarlas”

Alberto Quintero se ha consolidado en Universitario de Deportes por sus buenas actuaciones y por ser un hombre fundamental en el ataque crema. Su rendimiento lo ha llevado al Mundial Rusia 2018 y se prevé que, tras la justa mundialista, el panameño pueda recibir nuevas ofertas y dejar las instalaciones de Ate en las que se encuentra desde inicios de 2017.

En entrevista brindada a Gol Perú, Quintero expresó lo siguiente sobre su futuro en Universitario: “Me encantaría quedarme en la ‘U’. No tengo ninguna oferta, ni de Troglio ni de acá. Si me va bien en el Mundial, pueden llegar propuestas y tendría que analizarlas. Pero, más allá de ello, estoy contento en la ‘U’, aunque tengo una familia que mantener”.

Seguidamente, Alberto Quintero opinó sobre la actualidad del equipo crema en la temporada 2018: “La mayoría de los chicos de la cantera están debutando en el primer equipo. Tienen una mochila pesada y es difícil, ojalá podamos fichar refuerzos pronto”.

También no dejó pasar la ocasión para comentar sobre la posición donde viene siendo utilizado, la de 9 cuando antaño tuvo mejor rendimiento de extremo: “Me toca jugar de ‘9’ y trato hacerlo de la mejor manera. Mi posición es como volante por fuera, pero por la situación que atravesamos, no puedo decir que no a esa posición” y agregó: “Yo me siento bien jugando por las bandas porque vengo de atrás. Ahora me referencian más los centrales rivales y me toca pelear todos los balones y me desgasta. Cuesta más recibir bien y se forcejea mucho”.