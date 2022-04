Universitario de Deportes ha tenido un inicio irregular de temporada, pero eso no ha impedido que algunos deportistas puedan resaltar de manera individual. Ese es el caso de Piero Quispe, volante de 20 años que sobresale en la Liga 1 y destacó en la Copa Libertadores, gracias a su talento con el balón y su impresionante despliegue.

Debido a sus buenas actuaciones, el prometedor jugador de los ‘Cremas’ es clave en el esquema del entrenador Álvaro Gutiérrez y recientemente confesó que, por sus características, se siente identificado con Christian Cueva, el habilidoso futbolista que brilla en la zona creativa de la ‘Blanquirroja’.

“A Cueva siempre lo he visto como el diferente de la selección peruana, por lo que juega. Creo que es mi referente”, explicó Piero Quispe en entrevista para Willax Deportes.

Además, el joven futbolista reveló que tuvo una breve charla con ‘Aladino’ recientemente. “Justo le hablé, me respondió de buena manera. Su humildad lo hace más grande. Pensé que no me iba a contestar, pero lo hizo y me dio unas palabras motivadoras”, relató el volante de la ‘U’.

“Le escribí por Instagram, le dije que jugaba bien y gracias a Dios me respondió. Siempre ha sido humilde, como persona y en la cancha. Es un futbolista maravilloso, siempre lo tengo de referente”, sentenció Piero Quispe, quien tiene un incentivo extra para seguir brillando en la Liga 1.

"Cueva es mi referente en la selección… él me dio unas palabras motivadoras para que siguiera adelante"



¿Cuándos partidos jugó Piero Quispe este año?

En lo que va de la temporada 2022, Piero Quispe ha disputado siete partidos en la Liga 1, siempre como titular. Además, suma dos apariciones en la Copa Libertadores, también siendo parte del once inicial. De no mediar inconvenientes, el mediocampista jugará ante ADT, el próximo domingo 3 de abril (3:30 p. m.).