"Es una pena ver a Universitario de esta manera"

Rubén Techera ha sido campeón, figura e ídolo de Universitario de Deportes, por lo que es una voz autorizada para hablar sobre la actualidad del club crema que (y desde hace algunos años) no viene mostrando un buen desempeño tanto nivel local como internacional. Ante la sequía de resultados que implica la actual campaña de la ‘U’ en el Apertura de la Liga1 Movistar, el ex futbolista crema no se calló nada e hizo uso de las redes para mostrar su preocupación por lo mal que le están saliendo las cosas para los de Ate.

Desde su cuenta oficial de facebook, el subcampeón de América vistiendo los colores de Universitario en la Copa Libertadores de 1972 expresó: “Me da pena decir esto, pero este barco ya perdió el timón y está a la deriva y si no hay un cambio el timón se hunde. La ‘U’ no defiende, no tiene juego por las bandas, tiran centros desde el medio de la cancha para ver si le embocan a la cabeza de Denis y lo más grave es que no defienden. Una pena ver a Universitario de esta manera”.

Asimismo, Rubén Techera, en declaraciones vertidas a un medio local aseguró que el Universitario de hoy no cuenta con referentes, hecho que ha sido una constante en la historia del cuadro estudiantil: “Me dolió ver al equipo tirado en una cancha de fútbol, porque no tenía ideas, sin programación de juego. Era una vergüenza, realmente. Yo viví dentro de la ‘U’ y habían referentes, que si no corrías te agarraban de los pelos. Ahora no veo nada de eso”.

Rubén Techera militó en Universitario de Deportes entre 1972 y 1975, equipo con el que quedó subcampeón de la Copa Libertadores de 1972 y campeón nacional en 1974 | Foto: América TV

Vale recordar que Universitario ha sumado su quinto partido consecutivo sin poder ganar, hecho que le ha relegado a la octava casilla con 19 puntos. Los cremas pasaron de estar entre las primeras colocaciones, con claras opciones de pelear por la obtención del Apertura, a quedar ya descartados de siquiera quedar entre los tres primeros de la tabla.

Sumado a ello, cada vez suena más fuerte la posible salida de Nicolás Córdova del banquillo técnico ante la carencia de victorias. Al parecer, esta semana será decisiva para definir el futuro del preparador chileno; mientras tanto, Universitario ve en el Clausura una nueva chance para reflotar la temporada, pero para ello, si o si, tendrá que hacer una revolución en su plantilla.