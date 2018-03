Pedro Troglio: “Las victorias te dan paz”

Universitario de Deportes obtuvo su primer triunfo en lo que va del Torneo de Verano, y lo hizo por un score de 2-0 contra Comerciantes Unidos en Guadalupe durante la fecha 5. Tras el cotejo, el preparador crema, Pedro Troglio, habló y destacó lo importante a nivel anímico que significan los tres puntos para sus dirigidos.

En relación a sus impresiones, Troglio comentó: “Me parece que, en líneas generales, entregaron todo. No estamos en el ultimo puesto y de a poquitos nos estamos acomodando. Se intentó ir por abajo, tuvimos un gran debut del chico Velarde que estuvo impecable, y después hemos generado muchas situaciones, pero parecía que el arco no se abría porque erramos bastante; pero me parece que el equipo empieza a sentirse un poco más aliviado. Nos estamos sacando la mochila de los golpes que hemos sufrido”.

Preguntado sobre la repercusión de este triunfo en el plantel estudiantil, P“edro Troglio”:https://peru.com/noticias-de-pedro-troglio-226822 confesó: “Estoy tranquilo, siento el apoyo de los jugadores, me siento muy bien representado, siento el apoyo de la gente, de la administración; los chicos están respondiendo y de a pocos nos iremos acomodando” y agregó: “Necesitamos de todos; la gente, jugadores, dirigentes, cuerpo técnico. Tenemos que estar en paz y las victorias te dan paz”.

Finalmente, Pedro Troglio habló sobre sus expectativas para los siguientes partidos de Universitario en el Torneo de Verano: “Tenemos que seguir sumando para estar cómodos. Encarar cada partido porque con el mundial se nos van varios jugadores importantes. Y estaremos seis fechas del Apertura sin ellos”.