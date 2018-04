Pedro Troglio rompe su silencio y habló sobre Gimnasia y Esgrima de La Plata

YOUTUBE. Pedro Troglio fue anunciado en Argentina como principal candidato a ser entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Universitario de Deportes ya se pronunció sobre el tema y ahora lo hizo el DT crema.

“Yo estoy viajando el domingo con un pasaje que ya estaba comprado hace un mes, además no viajo solo sino con el cuerpo técnico, era algo programado. Ahora se da el tema de Gimnasia y cada vez que se quedan sin técnico, yo entro como alternativa, el presidente es amigo mío, ahora si se plantea un interés eso es diferente, pero por ahora no he recibido nada”, afirmó Pedro Troglio en Gol Perú.

“Hay que ver si el hincha de la ‘U’ también está contento, de repente pierdo el domingo y los hinchas no me quieren aquí. La relación siempre es cambiante, la administración también puede decidir que no siga sin embargo la relación con la administración en este momento es buena. Nadie puede prometer nada porque el fútbol es cambiante”, agregó.

De otro lado, Pedro Troglio habló sobre el partido contra Sporting Cristal que cierra la fase de grupos del Torneo de Verano.

“No estamos en la situación que a uno le gustaría estar, pero es un partido importante. Cristal se prepara para una final del torneo de verano y nosotros queremos sumar tres puntos en la tabla acumulada. Puede ser un envión anímico. La realidad de la ‘U’ no es donde estamos hoy, ya pasaron 14 fechas y la situación no es la mejor”, indicó.

Pedro Troglio habló de Gimnasia y Esgrima y su posible marcha de Universitario de Deportes. (Video: Gol Perú)

“Es un clásico y enfrentamos al equipo que le ha ganado a todos. Ellos usarán a sus titulares, será un partido movido e intenso. Nosotros nos jugamos mucho más que ellos, ellos se juegan la preparación a la final y nosotros tres puntos vitales”, acotó.

“Estamos en una posición muy fea, últimos en la tabla acumulada pero cerca de puntos de la Copa Sudamericana, no esperábamos estar ahí, la idea era estar más arriba. Numéricamente el momento no es bueno, luego han aparecido jóvenes, el equipo ha mostrado cosas buenas y es lo que podemos ir viendo”, concluyó.