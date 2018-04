Pedro Troglio genera polémica al despedirse de Universitario con estas palabras

El ahora exDT de Universitario de DeportesPedro Troglio se despidió del club, tras el empate 3-3 contra Sporting Cristal, soltando polémicas declaraciones.

Habló de todo. Pedro Troglio acusó al árbitro de inclinar la cancha en favor de Sporting Cristal, también de una presunta mano negra contra Universitario de Deportes en el comienzo del torneo, de la grandeza del club que está dejando y de los momentos vividos.

Estas fueron algunas de las frases más importantes que soltó Pedro Troglio, quien sería anunciado en breve en Gimnasia y Esgrima de La Plata:

“El primer tiempo (contra Sporting Cristal) jugamos contra 12 jugadores. Es imposible jugar así. Esta es una de las razones por las que me voy”.

“La tabla de posiciones (del Torneo de Verano) no me acompaña. Desde el año pasado hay cosas en contra de Universitario”.

“Ojo, me voy sin tener equipo. No tengo nada con nadie. A la gente de la U solo palabras de agradecimiento”, dijo en referencia a la imposibilidad de fichar jugadores.

“La decisión la veníamos manejando desde el partido con Sport Rosario. Lo que le han hecho a la U es terrible. Llega un momento que el cambio de cara al club le viene bien”.

“Me voy con la alegría y satisfacción de dirigir a un grande. No me quejo. Vine con el sueño de salir campeón, pero las cosas no se dieron. Si hoy tuviera 5 puntos más o un poco más, tal vez no hubiese tomado esta decisión”.

“Me llevo una experiencia hermosa. El club queda, los técnicos y los demás están de paso”.

“A la U la están matando. Es el club más representativo del país. Déjense de jo…, a la U la están matando”.

“La U es un gigante que ahorita está durmiendo. Estoy seguro que volverá”.

Pedro Troglio se despidió de Universitario de Deportes con estas palabras. (Foto: Facebook U) (Video: El Desmarque – Facebook)