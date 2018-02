Pedro Troglio explicó la derrota de Universitario de Deportes ante UTC

El entrenador Pedro Troglio brindó una conferencia de prensa luego de la derrota de Universitario de Deportes a manos de UTC, donde reconoció que su equipo “jugó mal” y que en las próximas jornadas del Torneo de Verano tendrán que recuperarse.

“La gente nos esta apoyando, pero si perdemos 4 partidos nos dejarán de apoyar. Mi autocrítica es que hoy jugamos mal, esto recién empieza, el campeonato es largo y tenemos que levantarnos”.

Por otro lado, Pedro Troglio reconoció que la sanción impuesta al club (de no fichar) perjudicó sus planes de formar un cuadro competitivo.

“Mi intención era armar un buen plantel y pelear todo, ahora no se puede, se tiene que improvisar a jugadores como a Barco. No hay resignación, yo no me vengo a rascar, vine acá a poner la cara”.

Cabe resaltar que, luego de la caída ante UTC, Universitario de Deportes deberá visitar la próxima fecha a la Universidad San Martín en el estadio Alberto Gallardo.