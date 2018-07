EN VIVO: Sporting Cristal 0-0 Melgar por el Torneo Apertura

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del Estadio Alberto Gallardo no te pierdas el minuto a minuto del partido entre Sporting Cristal vs Melgar por la séptima fecha del Torneo Apertura, el cual se estará llevando a cabo este domingo 22 de julio a las 11.00 am (hora peruana), encuentro que será transmitido por la señal de Gol Perú.

Tras la para del Torneo Apertura a causa del Mundial Rusia 2018, los equipos peruanos tienen que cumplir sus compromisos con el campeonato nacional y esta vez es el turno de Sporting Cristal y Melgar que, empatados con 11 puntos, buscarán tratar de acercarse al puntero del torneo, Alianza Lima.

Sporting Cristal vs Melgar | Minuto a minuto

Min 0 ¡Comenzó el partido!

Min 4 Ataque peligroso por las bandas de parte de Melgar.

Min 10 Melgar domina el balón del medio campo hacia adelante.

Min 14 A Cristal le cuesta mucho salir del medio campo.

Min 16 Tiro libre de Cristal que es atajado por el meta Diego Peny.

Sporting Cristal vs Melgar | Alineaciones

Sporting Cristal: Patricio Álvarez; Edison Chávez, Renzo Revoredo, Omar Merlo, Jair Céspedes; Jorge Cazulo, Carlos Lobatón, Horacio Calcaterra, Flavio Gómez, Gabriel Costa; Emanuel Herrera.

Melgar: Diego Penny; Giancarlo Carmona, Alec Deneumostier, Minzum Quina, Jean Pierre Valdivia; Pablo Míguez, Emiliano Biancucchi, Alexis Arias, Omar Tejeda; Bernardo Cuesta, Hernán Rengifo.

Sporting Cristal vs Melgar | La Previa

La campaña de Sporting Cristal en este Torneo Apertura dista mucho de asemejarse a la apabullante carrera que los “celestes” tuvieron en el Torneo de Verano (donde fueron líderes, prácticamente, desde el inicio) y se encuentra en el tercer lugar, a 3 puntos del actual puntero que es Alianza Lima que cuenta con 14 unidades.

En buena medida, las decisiones del entrenador “cervecero”, Mario Salas, han afectado el desempeño de Sporting Cristal en este Apertura; la más importante de estas no ha sido otra que mantener en el banco a su goleador y máximo artillero de lo que va de la temporada, Emanuel Herrera, lo que ha sido causa directa que los de La Florida tengan problemas a la hora de sumar de a tres. El receso pudo haber sido la excusa para que el técnico Salas pueda planificar mejor su ataque.

A pesar de estar empatados con 11 puntos con los “celestes”, la situación que vive Melgar es muy diferente y al mando del preparador Hernán Torres se fueron a la para tras perder 2-1 con Sport Rosario en Huaraz y un agónico empate de 2-2 ante Sport Boys en Arequipa.

Contra Crista, un rival directo del “dominó”, los arequipeños tienen la chance de volver a la senda del triunfo y demostrar que los malos resultados en las dos últimas fechas fueron solo un traspiés, pero para ello tendrán que imponerse a un rival que hasta ahora no conoce la derrota jugando en el Estadio Alberto Gallardo.