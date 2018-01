Pablo Míguez explicó por qué no regresó a Alianza Lima

Pablo Míguez tuvo un paso por el club Alianza Lima, donde fue uno de los jugadores más destacados en la temporada 2014-2015. Sin embargo, una grata sorpresa se llevaron los hinchas íntimos tras conocer que el uruguayo fichaba por Melgar en el presente certamen. En sus redes sociales, la ‘Cotorra’ usó las redes sociales para explicar su el motivo de su decisión.

“Quiero agradecer al club Melgar por esta oportunidad que me está brindando. Decirles que voy a dejar todo por este equipo, como lo vengo haciendo en todos los que he pasado. Tengo toda la energía y ganas para lograr todo lo que está propuesto para este año”, dijo Pablo Míguez.

“Por otra parte, quiero explicarle a los hinchas de Alianza Lima lo que me están preguntando… ¿por qué me vine a jugar a Melgar y no a Alianza? La directiva de Alianza Lima desde que abandoné el club en el año 2015 jamás me llamó para hacerme una propuesta, no sé cuál es el motivo pero no viene al caso. Que quede claro eso, no es de mala voluntad, es porque nunca me llamaron. Agradecido con todos ustedes por el apoyo que me están dando y el que me dieron durante y después de abandonar el equipo, el cariño de ustedes es muy grande hacia mí y eso me llena”, agregó.